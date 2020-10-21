Лоза жестко ответил на новое стихотворение Шнурова

В своем стихотворении Шнуров выразил мнение, что единственное «достижение» Лозы в том, что тот вечно все комментирует и озвучивает мнение по любому вопросу.

Юрий Лоза заявил, что не собирается никак реагировать на выпад Шнурова, но при этом весьма развернуто раскритиковал его и как поэта, и как музыканта.

«Есть песня, где он еще поет, если можно назвать этот хрип пением. Детская мелодия, которую мелодией не назовешь, стихи, которые стихами не назовешь, а я доложен на это реагировать», — заявил Лоза.

Кроме того, Лоза возмутился тем, что Шнуров будет в числе жюри шоу «Голос».

«Это же нонсенс. Их в жюри трое, не умеют петь», — заявил он.

Также Лоза убежден, что им с Сергеем Шнуровым не о чем разговаривать, потому что «он поет», а Шнуров «не умеет».

«Напиши хорошие песни, и тогда мы будем разговаривать, когда мы будем на одной ступени. Я пою, он не умеет, о чем мы будем с ним разговаривать», — подытожил музыкант.