Шнуров раскритиковал Лукашенко в стихах

Музыкант весьма резко высказался насчет нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

«Звали тебя раньше — батька,// А теперь, наверно, — отчим? // Или чмо? Но мягко очень», — написал Шнуров.

Также он призвал белорусского лидера открыть глаза на правду и послушать мнение народа.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Часть поблагодарила звезду за поддержку и верные слова. Другая часть не оценила творчество Шнурова.

Ранее депутат Госдумы Ирек Зиннуров прокомментировал беспорядки в Белоруссии после президентских выборов. По мнению законодателя, беспорядки в республике являются итогом того, что заметная часть белорусской молодежи получает образование в странах Европы. В частности, речь идет о Польше, Молдавии и Румынии. Депутат обратил внимание на то, что на Западе оказывают заметное влияние на убеждения и взгляды молодых белорусов.