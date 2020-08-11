facebook_pixel
    11 августа 2020, 17:51

    Шнуров раскритиковал Лукашенко в стихах

    Дарья Морозова

    Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором выразил свое мнение о ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram знаменитости.
    Шнуров раскритиковал Лукашенко в стихах

    Музыкант весьма резко высказался насчет нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

    «Звали тебя раньше — батька,// А теперь, наверно, — отчим? // Или чмо? Но мягко очень», — написал Шнуров.

    Также он призвал белорусского лидера открыть глаза на правду и послушать мнение народа.

    В комментариях мнения подписчиков разделились. Часть поблагодарила звезду за поддержку и верные слова. Другая часть не оценила творчество Шнурова.

    Ранее депутат Госдумы Ирек Зиннуров прокомментировал беспорядки в Белоруссии после президентских выборов. По мнению законодателя, беспорядки в республике являются итогом того, что заметная часть белорусской молодежи получает образование в странах Европы. В частности, речь идет о Польше, Молдавии и Румынии. Депутат обратил внимание на то, что на Западе оказывают заметное влияние на убеждения и взгляды молодых белорусов.

    Новости SMI.FM