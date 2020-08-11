Депутат Госдумы высказался о беспорядках в Белоруссии

По мнению, законодателя, беспорядки в республике являются итогом того, что заметная часть белорусской молодежи получает образование в странах Европы. В частности, речь идет о Польше, Молдавии и Румынии. Депутат обратил внимание на то, что на Западе оказывают заметное влияние на убеждения и взгляды молодых белорусов.

Исходя из этого, Зиннуров заметил, что России необходимо усиливать работу в этом направлении, формируя в наших вузах дополнительные квоты для белорусов.

«Мы не можем потерять связь с Белоруссией. Нужно, чтобы они захотели сюда ехать, получать образование. Мы должны изучать опыт других стран. Потом будет поздно», — предупредил депутат.