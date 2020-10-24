Иосиф Пригожин из Дубая ответил на нападки Сергея Шнурова

Пригожин назвал нападки Шнурова «совковой ненавистью». Так, по его мнению, реагируют на богатых успешных людей.

«Если нравится Шнурову хайп, пусть делает. Мы готовы делиться своей славой, у нас ее достаточно. Эта совковая ненависть по отношению к успешным людям, которые умеют зарабатывать деньги», — сказал Пригожин в интервью радио «Говорит Москва».

Шнуров в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный отдыху Пригожина и Валерии. Он в стихах высмеял продюсера, который сначала жаловался на безденежье, а потом полетел в Дубай.

«Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, нет, не на Мальдивах, что вы, это только лишь Дубай», — поделился творчеством Шнуров.

Пригожин же заявил, что его слова о безденежье неправильно поняли. Он говорил о музыкантах и людях, которые из-за пандемии оказались на мели, но себя в их число не включал.

«Я не государство, я частное лицо, плачу налоги государству. Если я отдыхаю, то отдыхаю на свои», — подытожил Пригожин.

Продюсер также добавил, что все пляжи в Дубае переполнены русскоговорящими людьми, но достается почему-то только ему.

Ранее ИА Nation News сообщило, что Иосиф Пригожин выложил в сеть фото Валерии в купальнике и написал, что гордится трудолюбием своей жены. Продюсер признался, что у него такой силы воли нет.