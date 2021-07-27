Шнуров отказался выплатить экс-вокалистке «Ленинграда» 19 млн рублей

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не добилась от Сергея Шнурова выплаты 19 миллионов рублей за свои заслуги в коллективе. Переговоры сторон не принесли результатов, и певица обратилась в суд. Об этом ее адвокат Роман Лалаян сообщил «Газете.ru».

Адвокат Алисы Вокс рассказал, что они направляли письма Шнурову и связанным с ним компаниям. Переговоры продолжались полтора месяца. В ответ представители музыканта отказались выполнить их требования и отвергли все претензии.

«Мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», — сказал Лалаян.

Бывшая вокалистка «Ленинграда» ранее потребовала от Шнурова авторских отчислений за песни, записанные с ее участием. В их числе такие хиты, как «Экспонат», «Платье», «Патриотка» и другие.

Иск к Шнурову зарегистрировали накануне. Сообщается, что речь идет о защите авторских прав. Однако адвокат Александр Бенхин еще в июне пояснил «360», что Алиса Вокс является исполнителем, а не автором песен. И поэтому она не может претендовать ни на какие отчисления, отметил эксперт.