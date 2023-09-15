Эксклюзив 15 сентября 2023, 13:43 Шнуров и «Ленинград» извинились за отмену концерта в «Лужниках» Шнуров пообещал судиться, если зрителям не вернут деньги за отмененный концерт РИА «Новости»

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Группа «Ленинград» пообещала обратиться в суд, если организаторы отмененного концерта коллектива в «Лужниках» не вернут зрителям деньги за билеты. Об этом заявил ее фронтмен Сергей Шнуров. Пресс-релиз с его обращением поступил в распоряжение «360».

Шоу «Ленинграда» должно было пройти 16 сентября, в субботу. Как заявил Шнуров, отмена концерта была внезапной.

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Организатор — ООО «АРТЛАЙФ» — при этом сослался на не зависящие от него причины, которые якобы вынудили принять такое решение.

Официального сообщения об отмене концерта группировка «Ленинград» еще не получала, но многие билетные агрегаторы уже приостановили продажу билетов.

«В случае если организатор в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации группировки „Ленинград“, моей личной репутации и исключения повторения подобного принято решение об обращении в суд», — подчеркнул Шнуров.

Одновременно с этим вся сумма вознаграждения коллектива и ее лидера, полученная частично перед отмененным концертом, отправится на депозитный счет суда. Шнуров пошел на это, чтобы в случае признания судом отмены концерта вынужденной и никак не зависящей от организаторов отправить эти средства на компенсацию расходов — как зрителей, так и тех, кто готовил концерт в «Лужниках».

Об отмене шоу «Ленинграда» стало известно 14 сентября. О том, что концерт в «Лужниках» не состоится, сообщили на сайте билетного оператора.