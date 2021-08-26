«Шли разговоры, что она не выживет». Сосед по больнице рассказал о лечении МакSим

Врачи не верили, что певица МакSим сможет выжить, но им удалось вытащить певицу из комы благодаря дорогим капельницам с японским препаратом. Об этом пациент больницы, который лежал в соседней палате, рассказал «МК».

Мужчина рассказал, что в июне его положили с ковидом в ту же больницу, где лечилась Марина Абросимова, известная как МакSим. Певицу привезли туда из частной клиники. По его словам, она была в ужасном состоянии.

«У меня было небольшое поражение легких — 50%, первые дни в больнице даже я встать не мог, что уж говорить о Марине», — отметил он.

Певица лежала в соседней палате реанимации. По словам собеседника издания, шли разговоры, что она не выживет. До этого она пыталась вылечиться в какой-то коммерческой клинике, но там ее только загубили. Когда певицу привезли, ее сразу же ввели в искусственную кому.

«Врачи не надеялись, что она выживет. Я когда выписывался в июле, она все еще была в коме», — сказал мужчина.

Пациент интересовался, как удалось спасти МакSим.

«Ставили специальные дорогостоящие капельницы с японским препаратом», — передал он.

Пациент рассказал, что в больницу приезжали и другие известные люди, но не из-за болезни, а по каким-то другим делам. Максим Галкин ходил к кому-то на шестой этаж, где, как утверждает мужчина, находятся VIP-палаты. Приезжала и Елена Малышева.

МакSим госпитализировали в середине июня с пневмонией. Певица почти два месяца пролежала в коме и в начале августа полностью пришла в себя. Сейчас она продолжает лечение на дому. Ей предстоит долгий процесс восстановления. МакSим потеряла 30 килограммов и заново учится ходить.