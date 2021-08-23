МакSим начали заново учить ходить

Певица МакSим (Марина Абросимова) после продолжительной комы потеряла более 30 килограммов и теперь заново учится ходить, в чем ей помогает врач-куратор Денис Павлов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

МакSим продолжает лечение дома, и восстановление дается непросто. Ей приходится заново учиться обычным вещам. И из-за потери мышечной массы даже ходить у певицы получается с трудом. Журналисты заметили артистку во время занятий с врачом, который помогал ей спускаться по ступенькам, держа за руку. Певица ходит очень осторожно и неуверенно.

Представители МакSим сообщили, что врачи рекомендовали ей воздержаться от физических нагрузок и не возвращаться к творчеству, пока здоровье не восстановится.

МакSим была госпитализирована с пневмонией в июне, после концерта в Казани. Певица пролежала в медикаментозной коме почти два месяца, ее подключали к ИВЛ, а затем к ЭКМО. В начале августа МакSим пришла в себя, ее перевели из реанимации в обычную палату, а потом выписали из больницы.

На прошлой неделе МакSим опубликовала первые фотографии после выписки.