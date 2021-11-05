Шипенко и Пересильд рассказали о сюжете и актерах фильма «Вызов»

В октябре режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд стали первой съемочной группой, побывавшей в космосе. За 12 дней на Международной космической станции (МКС) они сняли более 30 часов видеоматериалов. Из них будет смонтирован художественный фильм «Вызов».

Как сообщил американский портал Deadlinе, сюжет фильма держится в секрете. Однако уже известно, что он будет построен вокруг героини Юлии Пересильд. Она сыграет хирурга, которого отправляют на МКС, чтобы спасти космонавта.

Клим Шипенко рассказал американским журналистам, что хотел сделать историю простой и понятной для каждого. Он решил рассказать о человеке, который никогда не мечтал о полетах в космос и который там неожиданно оказался.

Юлия Пересильд призналась, что на МКС она сразу почувствовала себя как дома. Но на станции пришлось справляться с многочисленными задачами только вдвоем. Рядом не было съемочной группы, поэтому Шипенко пришлось стать режиссером, оператором и осветителем одновременно. Сама актриса отвечала за реквизит, костюмы и грим.

«В космосе все не так просто. Правило номер один: нужно быть очень внимательным — если что-то уронишь, то больше никогда не найдешь», — поделилась она.

Юлия сообщила, что абсолютным откровением для нее стало поведение волос в невесомости. Но она не стала их закалывать, ей было удобно и комфортно.

«В России, существует мнение, что космос — неподходящее место для женщин, и мне хотелось бы развеять этот миф. Совсем наоборот. Когда вы находитесь в невесомости, вы чувствуете абсолютную любовь», — сообщила актриса.

Клим Шипенко рассказал, что команда МКС сыграла в фильме самих себя.

«Антон Шкаплеров, например, помогал мне практически во всем, о чем я его просил. Например, с проектированием декораций. Модули надо было освободить от оборудования, чтобы я мог управлять камерой», — объяснил кинематографист.

Юлия Пересильд призналась, что ей было грустно возвращаться на землю. Ее подкупила атмосфера станции, где чувствовалось, что границ нет и все едины.

«Я знаю, что они следят за новостями. Поэтому, если они прочитают то, что здесь публикуется, я хотела бы передать привет всем: Марку, Меган и Шейну. Я надеюсь, что у нас будет возможность воссоединить нашу космическую семью», — отметила актриса.

Ранее Клим Шипенко сообщал, что намерен вернуться на МКС, чтобы снять кино в открытом космосе. Он заявил, что уже договорился об этом с госкорпорациями.