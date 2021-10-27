Побывавший на МКС Шипенко собрался снять кино в открытом космосе

Режиссер Клим Шипенко, который недавно вернулся с МКС, поделился планами о съемках в открытом космосе. Он уже договорился об этом с Роскосмосом и «Главкосмосом».

«В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. <…> Если будет миссия на Луну и если им потребуются режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь», — приводит РИА «Новости» слова Шипенко на презентации проекта «Вызов».

Он добавил, что уже договорился о съемках кино за пределами станции с профильными корпорациями.

Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко прибыл на Международную космическую станцию 5 октября на корабле «Союз МС-19». Вместе с ними на МКС прилетел космонавт Антон Шкаплеров. Кинематографисты в космосе занимались своим обычным делом — снимали фильм. Проект получил название «Вызов». Он расскажет историю девушки-врача, которую отправили на орбиту на помощь космонавту. Киноэкипаж успешно справился со своей миссией и вернулся на Землю 17 октября.