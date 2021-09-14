Шервуд заменит Шварценеггера в ремейке «Стирателя»

Студия Warner Bros. объявила о выпуске сериала-ремейка на основе фильма «Стиратель». Главную роль, которую раньше играл Арнольд Шварценеггер, исполнит Доминик Шервуд. Об этом сообщил Collider.

Перевыпуск получил название «Стиратель: Возрождение». В качестве режиссера выступил Джон Пог. Исполнитель главной роли Шервуд получил известность благодаря съемкам в «Сумеречных охотниках» и «Академии вампиров». В новом сериале актер исполнит роль правоохранителя Мэйсона Полларда. По сюжету он занимается инсценировками смертей высокопоставленных свидетелей с целью их защиты.

Помимо Шервуд, в сериале снялись Джеки Лаи («Вампирские войны»), МакКинли Белчер III («Улица милосердия») и Эдди Рамос («Корпорация», «Волчонок»). На данный момент сериал находится на стадии постпродакшна. Предполагается, что сериал выйдет на экраны весной 2022 года.

Ранее стало известно, что Netflix заказал снять шпионский сериал с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.