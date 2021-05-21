Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix

Netflix заказал снять шпионский сериал с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Об этом сообщил Deadline.

Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии. Шварценеггер исполнит главную роль и выступит в качестве исполнительного продюсера, отметила «Свободная пресса».

Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них многие годы тайно работает на ЦРУ. Поэтому они осознают, что их отношения были сплошной ложью и они вовсе не знают друг друга. Семейные проблемы решаются на фоне шпионских интриг, экшена и юмора. Шварценеггер сыграет отца, а Моника Барбаро — дочь.

Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал «Беглец»).

«Мне не терпится приступить к работе над шоу с Ником, Моникой и всей командой <…> Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix», — сказал Шварценеггер.

Сериал пока не получил название. Проект будет состоять из восьми серий.