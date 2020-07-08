Шэрон Стоун опубликовала свое фото в 19 лет

«Оглянемся назад — на те дни, когда я работала моделью за границей в свои 19 лет», — написала актриса в тексте поста.

Подписчикам понравилось фото. В комментариях они написали множество комплиментов, отметив, что актриса одинаково прекрасна и в 19 лет, и сейчас.

Ранее актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина из «Папиных дочек», оказался в реанимации. Он рассказал, что упал с 12-метровой высоты. «Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги», — рассказал актер. После этого к Казакову подбежали очевидцы и вызвали скорую. Теперь артисту предстоит долгая реабилитация.

О госпитализации Михаила Казакова стало известно 5 июля. Фото с больничной койки он опубликовал в Instagram. На кадрах у него перебинтованы ноги.