«Лежать теперь минимум полгода»: Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил, как оказался в реанимации

«Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги», — рассказал актер. После этого к Казакову подбежали очевидцы и вызвали скорую. Теперь артисту предстоит долгая реабилитация.

«Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум шесть месяцев», — поделился пострадавший.

О госпитализации Михаила Казакова стало известно 5 июля. Фото с больничной койки он опубликовал в Instagram. На кадрах у него перебинтованы ноги.

Казаков снимался в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Также он появлялся в шоу «6 кадров» и «Ералаше». Наибольшую известность ему принес сериал «Папины дочки», в котором он сыграл Илью Полежайкина.