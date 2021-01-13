Шепелева раскритиковали за намерение продать часть квартиры Жанны Фриске

По данным ИА Nation News, родители Фриске против такого решения. Они подали в суд, чтобы помешать продаже.

Не поддержали Шепелева и в социальных сетях. Многие негативно прокомментировали его решение.

«Ему только деньги нужны, нашел еще одну богатенькую тетку. Как можно не давать общаться с внуком. Правильно родители Жанны в суд на него подают», — написала одна пользовательница.

Многие поддержали ее в том, что Шепелева волнует только финансовая стороны вопроса. Пользователи недоумевают, почему Фриске вышла за него замуж.

Ранее Шепелев впервые за пять лет опубликовал фотографию с новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Снимок он выложил в Instagram. Подписчики написали, что телеведущий заслуживает отношений с хорошей девушкой: «Я думаю Дмитрий заслужил достойной девушки, которая сделает его счастливым!»

Супруга Шепелева, певица Жанна Фриске умерла от онкологического заболевания в 2015 году.