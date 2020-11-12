Шепелев впервые за 4 года выложил фото новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за пять лет опубликовал фотографию с новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Снимок он выложил в Instagram.

«Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!» — так Шепелев подписал пост.

Подписчики написали, что телеведущий заслуживает отношений с хорошей девушкой: «Я думаю Дмитрий заслужил достойной девушки, которая сделает его счастливым!»

Пара состоит в отношениях около четырех лет, два из них они живут вместе, пишут СМИ. Телеведущий долгое время скрывал отношения, написало информационное агентство «Невские новости». Только в начале 2020 года Шепелев и Тулупова начали вместе ходить на светские мероприятия.

В 2015 году умерла супруга Шепелева, певица Жанна Фриске. Она скончалась от онкологического заболевания, о котором узнала о время беременности. К лечению артистка приступила после родов, но в итоге не победила рак. Родные Фриске до сих пор не нашли общий язык с Шепелевым, из-за чего время от времени бывают публичные скандалы.