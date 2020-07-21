Шепелев стал ведущим на ТНТ

Телеведущий Дмитрий Шепелев будет вести программу на телеканале ТНТ. Шоу называется «Ты как я». В нем участвуют звезды и их дети.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе телекомпании, премьера состоится осенью. ТНТ впервые покажет передачу семейного формата. Для Шепелева это будет первое появление на телеканале.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад», — заявил ведущий.

По его словам, для него нет ничего важнее, интереснее и веселее, чем семейная программа. Это шоу он воспринимает не как работу, а как часть жизни и прекрасное времяпрепровождение.

Дмитрий Шепелев начинал свою карьеру в Белоруссии и на Украине. Российские зрители его узнали в качестве ведущего Первого канала. В свое время он вел музыкальную программу «Достояние республики» с Юрием Николаевым, а в последние годы — ток-шоу «На самом деле».

Об уходе Шепелева с телеканала стало известно в феврале 2020 года. Он заявил, что прекращению сотрудничества с Первым каналом не предшествовали конфликты и разногласия. Стороны разошлись мирно.