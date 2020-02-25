Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который неделю назад объявил об уходе с Первого канала, пока не раскрыл свои карьерные планы. Зато объявил о поездке с сыном в горы.

«Последнее время я часто вспоминаю фразу, что „самое важное в жизни — найти своих и успокоиться“. Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру», — написал Шепелев в Instagram, заметив, что его сейчас многие спрашивают о планах на будущее.

На прошлой неделе Шепелев написал в соцсетях, что он и руководство Первого канала решили разойтись. По словам знаменитого телеведущего, его уходу не предшествовали никакие конфликты или взаимные претензии, так что увольнение произошло по обоюдному согласию.

Телеведущий призвал своих подписчиков не делать трагедии из его решения. Он посмеялся над тем, что некоторые комментарии выглядят так, как будто он умер, «его больше нет».

Последние три года Дмитрий Шепелев вел передачу «На самом деле» на Первом канале, которая выходила в эфир в прайм-тайм. СМИ сообщали, что теперь Шепелев будет участвовать в шоу на телеканале «Пятница».