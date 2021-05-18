Шепелев рассказал о сложностях со вторым сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о проблемах со вторым сыном, который родился в конце марта. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Он сказал, что когда его первый сын Платон был маленький, ему было гораздо проще.

«Не спать по ночам, когда тебе 38 — это совсем не то же самое, что не спать в 30, увы, но, похоже, время берет свое», — поделился Шепелев.

Также он отметил, что «с первым ребенком оба родителя на адреналине и всегда были на подхвате, оба всегда готовы встать, качать, кормить», а «со вторым так не работает».

Шепелев добавил, что они с его супругой Екатериной Тулуповой решили договориться о том, как будут взаимодействовать с сыном.

«Катя предложила интересную конфигурацию: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама, это и понятно. А вот папа в это время заботится о маме»», — заключил он.

Ранее бывшая участница «Дома—2» Мария Круглыхина назвала пол ребенка, которого она ждет.

«Да будет девочка», — написала она.

Уточняется, что у Круглыхиной это будет третий ребенок. Она добавила, что имя будущей дочке еще не придумала.