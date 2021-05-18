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    18 мая 2021, 17:09

    Шепелев рассказал о сложностях со вторым сыном

    Дарья Морозова

    Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о проблемах со вторым сыном, который родился в конце марта. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    Шепелев рассказал о сложностях со вторым сыном

    Он сказал, что когда его первый сын Платон был маленький, ему было гораздо проще.

    «Не спать по ночам, когда тебе 38 — это совсем не то же самое, что не спать в 30, увы, но, похоже, время берет свое», — поделился Шепелев.

    Также он отметил, что «с первым ребенком оба родителя на адреналине и всегда были на подхвате, оба всегда готовы встать, качать, кормить», а «со вторым так не работает».

    Шепелев добавил, что они с его супругой Екатериной Тулуповой решили договориться о том, как будут взаимодействовать с сыном.

    «Катя предложила интересную конфигурацию: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама, это и понятно. А вот папа в это время заботится о маме»», — заключил он.

    Ранее бывшая участница «Дома—2» Мария Круглыхина назвала пол ребенка, которого она ждет.

    «Да будет девочка», — написала она.

    Уточняется, что у Круглыхиной это будет третий ребенок. Она добавила, что имя будущей дочке еще не придумала.