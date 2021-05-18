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    18 мая 2021, 16:32

    Круглыхина назвала пол своего будущего ребенка

    Дарья Морозова

    Бывшая участница «Дома—2» Мария Круглыхина назвала пол ребенка, которого она ждет. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на ее Instagram.

    «Да будет девочка», — написала она.

    Уточняется, что у Круглыхиной это будет третий ребенок. Она уточнила, что имя будущей дочке еще не придумала.

    «Имя пока не придумала, хочется какое-то православное, русское — Василиса, к примеру, чтобы можно было придумывать всякие уменьшительно-ласкательные», — написала Круглыхина.

    Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала, какой возраст считает идеальным для беременности.

    Как призналась девушка, раньше думала, что лучше всего готовиться стать мамой в 25 лет. Сейчас Анна сама находится в этом возрасте. Она призналась, что абсолютно не готова к материнству. Дочь знаменитости уверена, что идеального возраста женщины для появления малыша нет. Чувство уверенности появляется после рождения ребенка.