Круглыхина назвала пол своего будущего ребенка

Бывшая участница «Дома—2» Мария Круглыхина назвала пол ребенка, которого она ждет. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на ее Instagram.

«Да будет девочка», — написала она.

Уточняется, что у Круглыхиной это будет третий ребенок. Она уточнила, что имя будущей дочке еще не придумала.

«Имя пока не придумала, хочется какое-то православное, русское — Василиса, к примеру, чтобы можно было придумывать всякие уменьшительно-ласкательные», — написала Круглыхина.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала, какой возраст считает идеальным для беременности.

Как призналась девушка, раньше думала, что лучше всего готовиться стать мамой в 25 лет. Сейчас Анна сама находится в этом возрасте. Она призналась, что абсолютно не готова к материнству. Дочь знаменитости уверена, что идеального возраста женщины для появления малыша нет. Чувство уверенности появляется после рождения ребенка.