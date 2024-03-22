Знаменитости 22 марта 2024, 13:23 Шейк показала фигуру на экзотическом курорте Модель Ирина Шейк опубликовала фото в бикини из отпуска РИА «Новости»

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Супермодель Ирина Шейк, находясь на экзотическом курорте, провела фотосессию. Свежими снимками с отдыха она поделилась со своими подписчиками в Instagram*.

На фотографиях 38-летняя Шейк запечатлена в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана. Она также сделала селфи, подчеркнув свою естественную красоту отсутствием макияжа.

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На другом снимке модель предстала на фоне скал. Одну из самых пикантных фотографий Шейк сделала в бассейне в черно-белом бикини, показав стройную фигуру. Подписчики в комментариях написали множество комплиментов под новым постом.

Ранее супермодель Ирина Шейк подверглась жесткой критике в Сети со стороны украинцев из-за ее фото на обложке британского журнала Vogue. Пользователей разозлило, что звезда была в белье от украинского бренда Zhilyova.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.