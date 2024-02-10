Мир 10 февраля 2024, 04:37 Жители Украины разозлились на Ирину Шейк за съемку для Vogue в украинском белье Ирину Шейк показали на обложке Vogue в украинском белье РИА «Новости»

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Украинцы в интернете ополчились на русскую супермодель Ирину Шейк, фотографию которой разместили на обложке британского журнала Vogue. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На снимке женщина была в белье от украинского бренда Zhilyova. Это сильно разозлило пользователей сети из Украины.

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После скандала бренд Zhilyova отметил, что съемочный процесс осуществили в секретном формате, поэтому сотрудники редакции журнала не знали, кто именно наденет их продукцию.

«Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», — заявила украинская компания.

Это уже не в первый раз, когда Ирину Шейк критикуют из-за русских корней. Однажды модель опубликовала снимок салата оливье и поверх него написала «Rusianzz Wednaday». Так звезда намекнула, что проведет день в российском стиле. Некоторые поклонники усмотрели скрытый подтекст в публикации и решили, что женщина высказалась в поддержку спецоперации. Сама знаменитость опровергла обвинения и отметила, что «салат — это просто салат».