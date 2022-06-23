facebook_pixel
    23 июня 2022, 14:11

    «Его голос никто не заменит». Ирина Салтыкова — о смерти Шатунова

    Ирина Салтыкова: голос Шатунова никто не заменит

    Максим Зинкин, Мария Бокарева

    Популярная отечественная певица Ирина Салтыкова заявила «360», что никто не способен заменить голос ушедшего из жизни бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

    «Считаю, что у него такой тембр голоса, который никто не заменит. Все, что он делал, оставило свет в 1990-х. Юра многое сделал для эстрады своей харизмой и талантом», — заявила Салтыкова.

    Она также назвала Шатунова милым, добрым и талантливым парнем.

    «Мы нечасто пересекались на концертных площадках, но общались, у нас были нормальные отношения», — добавила певица.

    Утром 23 июня стало известно о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на 49-м году жизни по причине острой сердечной недостаточности после обширного инфаркта миокарда. У него остались жена и двое детей.

    Актер и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов заявил «360», что музыка «Ласкового мая» повлияла на жизнь целого поколения людей.