Популярная отечественная певица Ирина Салтыкова заявила «360», что никто не способен заменить голос ушедшего из жизни бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

«Считаю, что у него такой тембр голоса, который никто не заменит. Все, что он делал, оставило свет в 1990-х. Юра многое сделал для эстрады своей харизмой и талантом», — заявила Салтыкова.

Она также назвала Шатунова милым, добрым и талантливым парнем.

«Мы нечасто пересекались на концертных площадках, но общались, у нас были нормальные отношения», — добавила певица.

Утром 23 июня стало известно о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на 49-м году жизни по причине острой сердечной недостаточности после обширного инфаркта миокарда. У него остались жена и двое детей.

Актер и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов заявил «360», что музыка «Ласкового мая» повлияла на жизнь целого поколения людей.