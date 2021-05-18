Шац согласился со словами Гудкова о «смерти» КВН

Юморист Михаил Шац в интервью YouTube-шоу «Утоми» согласился со словами шоумена Александра Гудкова о «смерти» Клуба веселых и находчивых. По мнению артиста, он потерял былую популярность и актуальность, написал сайт «Утро.ру».

Как считает Шац, КВН не смог понять, что нужно зрителю в настоящий момент.

«Он не стал для них платформой «Ютуб», — пояснил Михаил.

Комик вспомнил, что раньше программа была каналом информации, поэтому она была популярной. При этом Шац заявил, что благодарен КВН и его ведущему Александру Маслякову, который открыл ему путь в мир шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началось первое заседание суда по делу комика Ильи Соболева. Житель Тольятти Леонид Тарантов потребовал от него 84 миллиона рублей. Сам юморист на заседание не явился. Его интересы представлял адвокат. Во время заседания он предложил отправить истца на медицинскую экспертизу. Представитель шоумена пояснил, что после проверки станет понятно, насколько шуточное высказывание Соболева могло его реально оскорбить.