Суд по делу комика Соболева о шутке начался в Петербурге

В Санкт-Петербурге началось первое заседание суда по делу комика Ильи Соболева. Житель Тольятти Леонид Тарантов потребовал от него 84 миллиона рублей.

Сам юморист на заседание не явился. Его интересы представлял адвокат. Во время заседания он предложил отправить истца на медицинскую экспертизу, сообщили «Невские новости».

«Просим суд назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить видимые признаки гомосексуальной ориентации у Леонида Тарантова, а также выяснить, имеется ли у него предрасположенность к гомосексуальному поведению», — сказал юрист.

Представитель шоумена пояснил, что после проверки станет понятно, насколько шуточное высказывание Соболева могло его реально оскорбить.

Адвокат истца попросил суд не проводить лингвистическую экспертизу по делу.

«Высказывание носило не клеветнический, а в первую очередь оскорбительный характер. И содержало ненормативную лексику. А уж использование такой лексики мы можем здесь определить самостоятельно», — сказал он.

Причиной подачи иска стала шутка Соболева на шоу «Можно ваш телефончик?» в ноябре 2019 года.