Знаменитости 23 ноября 2023, 19:09 Шарлот согласился на побег на Украину в чемодане Вован и Лексус уговорили певца Шарлота сбежать на Украину в чемодане посла Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали полное видео розыгрыша певца Эдуарда Шарлота, который заявил, что готов переехать на Украину в чемодане. Об этом они сообщили в Telegram-канале.

В начале беседы Вован и Лексус представились Глебом Шендерманом, отметив, что представляют культурную сферу Украины. В ходе разговора Шарлот выразил желание «влиться в украинскую культуру».

Реклама

При этом певец отметил, что никогда не интересовался поэзией Украины и «русскую тоже не особо читал». Затем с Шарлотом стад беседовать блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов), которого загримировали под президента Владимира Зеленского. Он предложил Шарлоту перебраться на Украину в «чемодане посла».

«Это большой такой кейс, это большой дипломат. <…> Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти», — сказал блогер.

В ответ Шарлот ответил, что «готов на это». Во время беседы с пранкерами певец также исполнил украинский гимн и скандировал русофобскую речевку.