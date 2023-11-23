23 ноября 2023, 08:42
Пранкеры позвонили Шарлоту от имени Зеленского и попросили спеть гимн Украины
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, он спел гимн Украины
Известные пранкеры Вован и Лексус связались с музыкальным исполнителем Эдуардом Шарлотом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом они сообщили в Telegram-канале.
«Показывает, как он исполняет украинский гимн, скандирует русофобскую речевку и скачет, думая, что с ним общается Зеленский», — говорится в сообщении.
Реклама
Прошлой ночью певца задержали в терминале аэропорта Пулково, куда он прибыл из Еревана. Ему вменили несколько административных правонарушений, в том числе по статьям об умышленной порче паспорта и дискредитации Вооруженных сил России.
Суд Санкт-Петербурга по статье о нарушении общественного порядка арестовал исполнителя на 13 суток.
Ранее музыкант Shaman жестко отреагировал на вызов Шарлот на музыкальную дуэль. Он заявил, что певец умер, а о них «говорят либо хорошо, либо ничего».
Музыка
Пранкеры Вован и Лексус
Реклама
Реклама