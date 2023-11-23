Общество 23 ноября 2023, 08:42 Пранкеры позвонили Шарлоту от имени Зеленского и попросили спеть гимн Украины Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, он спел гимн Украины РИА «Новости»

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Известные пранкеры Вован и Лексус связались с музыкальным исполнителем Эдуардом Шарлотом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом они сообщили в Telegram-канале.

«Показывает, как он исполняет украинский гимн, скандирует русофобскую речевку и скачет, думая, что с ним общается Зеленский», — говорится в сообщении.

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Прошлой ночью певца задержали в терминале аэропорта Пулково, куда он прибыл из Еревана. Ему вменили несколько административных правонарушений, в том числе по статьям об умышленной порче паспорта и дискредитации Вооруженных сил России.

Суд Санкт-Петербурга по статье о нарушении общественного порядка арестовал исполнителя на 13 суток.

Ранее музыкант Shaman жестко отреагировал на вызов Шарлот на музыкальную дуэль. Он заявил, что певец умер, а о них «говорят либо хорошо, либо ничего».