Знаменитости 06 марта 2024, 13:07 Shaman выступил на фестивале молодежи в Сочи Певец Shaman выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи РИА «Новости»

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Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

«Сегодня в Сочи на Wake Up перед молодежью со всего мира выступает Shaman! Видеть слезы у ребят, которые наверняка слышат эту песню впервые, безумно ценно», — отметили в публикации.

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Журналисты показали фрагмент с выступления артиста. На сцене перед молодежью он исполнил свой хит «Встанем».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ярослава Дронова достойным российским артистом, который может исполнить гимн страны.

В феврале Shaman вместе со своим коллегой — народным артистом Олегом Газмановым выступил перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества.