Знаменитости 07 марта 2024, 14:33 Shaman снял клип в тульском детдоме Певец Shaman снял клип на песню «Мама» в тульском детдоме РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, снял клип на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Об этом он рассказал поклонникам в Telegram-канале.

По словам исполнителя, песню на слова Натальи Касимцевой подарил ему на день рождения Максим Фадеев.

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«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас», — рассказал певец.

Для создания клипа он отправился в детский дом в Тульской области и провел целый день в компании воспитанников.

«Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели», — сообщил артист.

Он отметил, что дети скоро выступят на одном из трех его праздничных выступлений в «Крокус Сити Холле» в Москве, где артист представит специальную программу «Ты моя». Они состоятся 9, 10 и 11 марта.

Клип на песню «Мама» опубликовали на YouTube.

Ранее Shaman выразил благодарность женщинам-добровольцам на СВО. Артист назвал их прочной опорой всех мужчин.