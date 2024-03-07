Общество 07 марта 2024, 14:14 Shaman выразил благодарность женщинам-добровольцам на СВО Певец Shaman назвал женщин прочной опорой всех мужчин в России РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, более известный по псевдониму Shaman, принял участие во Всемирном фестивале молодежи с музыкально-патриотическим спектаклем «Вера. Надежда. Любовь». Во время своего выступления артист назвал женщин прочной опорой всех мужчин, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Тавриды»

«Близится Международный женский день, и сегодня на Всемирном фестивале молодежи мы показали представителям свыше 180 государств планеты наших самых родных, самых близких и дорогих — женщин. Именно они стали прочной опорой для всех мужчин страны. А их искренняя поддержка вселяет веру, дарит надежду и любовь в это непростое время», — сказал Дронов.

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Он отметил, что женщины-добровольцы, находящиеся на фронте в зоне СВО, вносят особый вклад в страну. Народ благодарен им и никогда этого не забудет, добавил артист.

Премьерный показ спектакля «Вера. Надежда. Любовь» прошел в августе прошлого года в Крыму на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Постановка включает истории о российских женщинах, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее певец Shaman на фестивале познакомился с итальянской актрисой Орнеллой Мути. Он научил звезду целоваться по-русски.