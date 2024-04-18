Знаменитости 18 апреля 2024, 11:56 Shaman разрешил нижегородской певице исполнять свой хит Shaman разрешил певице из Нижнего Новгорода Ивановой петь свою песню «Встанем» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, официально разрешил певице Наталии Ивановой из Нижнего Новгорода исполнять композицию «Встанем». Артистка сообщила об этом сайту Newsroom24.

Она рассказала журналистам, что встретила Shaman на мероприятии в честь 75-летия советского и российского артиста Юрия Куклачева.

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Дронов поздравил клоуна с юбилеем, а нижегородка спела «Черного кота». За кулисами Иванова смогла лично пообщаться с Shaman. Она рассказала, что любит творчество певца. Более того, в прошлом году в свою концертную программу она включила композицию «Встанем». Девушка пояснила, что таким образом решила поддержать свою страну как супруга офицера и патриот.

«У композиции „Встанем“ особенный посыл. Эта песня — гимн, память и благодарность героям России прошлых и настоящих лет», — добавила она.

Дронова растрогал рассказ Ивановой, он благословил ее на исполнение своей песни.

Дрессировщик Юрий Куклачев также рассказал, что его кошкам нравятся песни Shaman. По его словам, животные полюбили творчество певца за своеобразный тембр голоса.