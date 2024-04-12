12 апреля 2024, 13:00
Кошки Куклачева полюбили песни Shaman
Дрессировщик Юрий Куклачев признался, что его кошкам нравятся песни Shaman
Кошки артиста цирка Юрия Куклачева любят песни Shaman. В этом дрессировщик признался в интервью НСН.
Народный артист заявил, что животные способны воспринимать музыкальные тембры и ритмы. Так, например, под влиянием агрессивной музыки они могут испытывать перевозбуждение, а классическая музыка напротив, успокаивает их.
Реклама
«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Кошки очень хорошо понимают музыку», — отметил артист.
Куклачев также сказал, что его тренированные кошки иногда отказываются выходить на арену под незнакомую музыку и отдают предпочтение тем мелодиям, которые им уже знакомы.
В московском Театре кошек живут 200 питомцев. Имена им выбирают самым простым способом.
Музыка
Животные
Shaman
Реклама
Реклама