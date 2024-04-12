Знаменитости 12 апреля 2024, 13:00 Кошки Куклачева полюбили песни Shaman Дрессировщик Юрий Куклачев признался, что его кошкам нравятся песни Shaman РИА «Новости»

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Кошки артиста цирка Юрия Куклачева любят песни Shaman. В этом дрессировщик признался в интервью НСН.

Народный артист заявил, что животные способны воспринимать музыкальные тембры и ритмы. Так, например, под влиянием агрессивной музыки они могут испытывать перевозбуждение, а классическая музыка напротив, успокаивает их.

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«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Кошки очень хорошо понимают музыку», — отметил артист.

Куклачев также сказал, что его тренированные кошки иногда отказываются выходить на арену под незнакомую музыку и отдают предпочтение тем мелодиям, которые им уже знакомы.

В московском Театре кошек живут 200 питомцев. Имена им выбирают самым простым способом.