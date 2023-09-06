Знаменитости 06 сентября 2023, 04:06 Shaman перевыпустил клип на свой хит «Я русский» с видами родного города «Первый Тульский»: певец Shaman выпустил новый клип на свой хит «Я русский» Скриншот с нового клипа / YouTube

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Уроженец Новомосковска Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman перевыпустил клип на ставшую хитом песню «Я русский». Видеоролик снял телеканал «Первый Тульский» во время грандиозного шоу, которое состоялось в родном городе певца 30 июля.

Клип представляет собой нарезку моментов с концерта в Новомосковске, который прошел с размахом. Прямую трансляцию вел «Первый Тульский», который и стал автором ролика. На концерт Дронов прилетел на вертолете, выступление было красочным и зрелищным, земляки тепло принимали исполнителя патриотических песен.

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На видеохостинге YouTube за сутки клип набрал более 131 тысячи просмотров, 9,5 тысячи пользователей поставили положительную оценку. Под клипом набралось более 1,9 тысячи комментариев. Пользователи восхищались выступлением и энергетикой, которую им подарил Shaman.

Клип певца Shaman «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал один миллион просмотров на YouTube менее чем за сутки. Певец посвятил новую песню российским военнослужащим.