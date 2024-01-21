Знаменитости 21 января 2024, 18:11 Shaman объяснил смысл песни «Живой» после домыслов про Навального Shaman: песня «Живой» посвящена России и ее героям РИА «Новости»

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Певец Shaman посвятил новую песню «Живой» России и всем, кто страдает за правду. В интервью «Подъему» исполнитель рассказал, что новая композиция появилась в то время, когда страна идет к победе.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет. Как говорил президент [Владимир Путин], болтовня, которую нечего обсуждать», — сказал артист.

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Shaman отметил, что песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник, они посвящены героям тысячелетней русской истории и всей стране. Последняя, добавил он, в непростое для всех время неумолимо идет к победе.

Такой комментарий певец дал после появления в Сети версии, что клип на песню «Живой» он якобы посвятил Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. По словам Shaman, «все выковыряли из носа и размазали по Telegram-каналам».

Клип «Живой» за сутки после выхода набрал более одного миллиона просмотров, к вечеру 21 января на YouTube его посмотрели более двух миллионов раз.

Ранее певец Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах.