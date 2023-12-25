Знаменитости 25 декабря 2023, 13:33 «Работаем». Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах Певец Shaman подтвердил, что согласился стать доверенным лицом Путина на выборах

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Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил, что стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.

«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал Shaman.

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Он также опубликовал видео, на котором подписал документ о согласии стать доверенным лицом главы государства.

«Работаем», — добавил Shaman на ролике.

До этого певец рассказал, что прекрасно понимает ответственность, которую он получил вместе с новым статусом. Музыкант заявил о готовности работать с полной отдачей.

Предвыборный штаб Владимира Путина возглавили главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога. Штаб начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. Волонтерам объяснили нюансы сбора подписей и рассказали о возможных нарушениях во время процедуры.