Шакира продала права на свои песни

Известно, что компания приобрела права на 145 разных песен. Среди них Hips Dont Lie, Whenever, Wherever, She Wolf и Waka Waka (This Time for Africa). Сумма сделки неизвестна.

«Каждая моя песня — отражение того, кем я была в то время, когда писала ее, но как только песня выходит в свет, она принадлежит не только мне, но и тем, кому она понравилась», — заявила Шакира.

Популярная американская певица Лана Дель Рей резко ответила своим подписчикам в Instagram на обвинения в расизме из-за обложки ее нового альбома.

Отмечается, что в публикации певица анонсировала выход своего сборника песен, который называется Chemtrails Over the Country Club. Некоторым фанатам не понравилось, что на обложке нет темнокожих людей. В итоге под постом завязался спор. Лану попросили остановить выбор на другой фотографии.

Знаменитость не стала молчать и ответила на негодование поклонников. Она заметила, что на снимке запечатлены ее подруги.