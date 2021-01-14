facebook_pixel
    14 января 2021, 14:42

    Шакира продала права на свои песни

    Дарья Морозова

    Шакира продала права на свои песни британской инвестиционной компании Hipgnosis Songs Fund Limited. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Известно, что компания приобрела права на 145 разных песен. Среди них Hips Dont Lie, Whenever, Wherever, She Wolf и Waka Waka (This Time for Africa). Сумма сделки неизвестна.

    «Каждая моя песня — отражение того, кем я была в то время, когда писала ее, но как только песня выходит в свет, она принадлежит не только мне, но и тем, кому она понравилась», — заявила Шакира.

    Популярная американская певица Лана Дель Рей резко ответила своим подписчикам в Instagram на обвинения в расизме из-за обложки ее нового альбома.

    Отмечается, что в публикации певица анонсировала выход своего сборника песен, который называется Chemtrails Over the Country Club. Некоторым фанатам не понравилось, что на обложке нет темнокожих людей. В итоге под постом завязался спор. Лану попросили остановить выбор на другой фотографии.

    Знаменитость не стала молчать и ответила на негодование поклонников. Она заметила, что на снимке запечатлены ее подруги.