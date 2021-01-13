Лана Дель Рей резко ответила на обвинения в расизме из-за обложки ее альбома

Отмечается, что в публикации певица анонсировала выход своего сборника песен, который называется Chemtrails Over the Country Club. Некоторым фанатам не понравилось, что на обложке нет темнокожих людей. В итоге под постом завязался спор. Лану попросили остановить выбор на другой фотографии.

Знаменитость не стала молчать и ответила на негодование поклонников. Она заметила, что на снимке запечатлены ее подруги. Среди этих девушек у многих есть мексиканские корни. По словам Дель Рей, у нее довольно много друзей и приятелей рэперов, а также знакомых со всей планеты.

«Прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки», — подчеркнула певица.

Она призвала людей уважать ее творческий труд.