Шахназаров призвал российское кино конкурировать с Голливудом в прокате

Российская киноиндустрия должна наращивать объемы производства, чтобы составить конкуренцию Голливуду в прокате. Так считает режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, сообщила «Свободная Пресса».

Обычная норма для всего мира: из трех-четырех снятых фильмов один доходит до проката. Сейчас в России каждый год выпускают около сотни фильмов, значит, до кинотеатров доходит около 25-30 кинокартин.

«Такое количество не может закрыть год для кинотеатров, его физически недостаточно. Для того, чтобы конкурировать с американским кино, нужно выпускать больше фильмов», — заявил Шахназаров.

Франция с 60 миллионами жителями производит 400 фильмов в год. Швеция с девятью миллионами готовит 50−60 фильмов в год, то есть половину российского 150-миллионного рынка.

Сейчас без зарубежных фильмов отечественный прокат не выживет, отметил режиссер. При этом в стране наметился перекос в сторону американских работ, хотя достойное кино снимают многие другие государства.

По мнению Шахназарова, для наращивания объемов кинопроизводства в России нужно активнее задействовать рыночные механизмы, написала радиостанция «Комсомольская правда».

«Нужно привлекать частных инвесторов, а для этого наше кино должно стать более рыночным. По-другому вопрос наращивания количества отечественных фильмов не решишь», — пояснил режиссер.

Ранее крупные российские киносети «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» убрали из расписания фильмы студий Universal и Warner Bros. после двух недель проката, потому что их дистрибутор UPI выставил кинотеатрам новые условия разделения выручки. В итоге российские кинотеатры сократили прокат фильмов «Мортал Комбат» и «Годзилла против Конга».