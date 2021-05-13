Дистрибьютор фильмов студий Universal и Warner Bros. UPI поставил российским кинотеатрам новые условия разделения выручки от проката. Киносети «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» начали убирать их картины из расписания. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Сейчас дистрибьютор получает половину выручки в первые две недели проката, а потом доля уменьшается.

«UPI же заявил кинотеатрам, что хочет продолжать получать 50% и с третьей недели. <...> Крупные киносети с этим не согласились и убрали из расписания после двух недель „Годзиллу против Конга“ и „Мортал Комбат“», — приводит издание слова собеседника.

Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил, что после двух недель проката доля дистрибьютора уменьшается на 5-10%. Генеральный директор консалтингового агентства Estimate Company Мария Вогт отметила, что после ковидных ограничений каждая голливудская стала особенно цениться, поэтому прокатчики и стали диктовать новые условия. По ее мнению, киносети могут объединится, чтобы противостоять попыткам лишить их части прибыли.

В минувшие выходные лидером российского кинопроката стала отечественная комедия Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало» с Александром Реввой в главной роли. Фильм заработал 138,2 миллиона рублей.