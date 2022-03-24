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    24 марта 2022, 18:45

    Шахматный патриотизм. Карякин заявил, что не откажется от поддержки России

    Шахматист Карякин о дисквалификации FIDЕ: ни в коем случае не откажусь от поддержки России

    Александр Блинов, Андрей Васильев

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ни за что не откажется от поддержки России, даже если это станет условием для отмены решения о его дисквалификации, принятого FIDE. Свою позицию шахматист высказал в эфире «360».

    «Поменять свою точку зрения я никак не могу, даже если комиссия по этике скажет: „Отрекись, скажи, что не поддерживаешь больше Россию, и тогда мы тебя допустим в турнир претендентов“. Нет, ни в коем случае. Ни за что», — заверил он.

    Карякин подчеркнул, что его исключили из турнира претендентов незаконно. Гроссмейстер рассказал, что открыл Telegram-канал «Шахматный патриотизм», в котором получил тысячи сообщений от людей со словами поддержки после того, как FIDE отстранила его от участия в турнире.

    «Я очень благодарен нашим людям за поддержку. Она огромная, действительно тысячи сообщений приходят», — сообщил он.

    Карякин намерен отстоять свое право на участие в соревнованиях. Или создаст собственную организацию.

    «Я подаю апелляцию, я буду бороться до конца, буду консультироваться с юристами. Надеюсь на помощь и Российской шахматной федерации, и в целом заинтересованных лиц. Если все-таки никак не получается, ничего не сделаешь, тогда, конечно, я буду концентрироваться на создании второй, альтернативной шахматной федерации и буду там проводить турниры вместе с единомышленниками. И никакой политики в этой спортивной федерации не будет», — сказал он.

    Шахматист надеется, что в случае создания альтернативной организации к ней присоединятся все страны, поддерживающие Россию.

    «Я уверен, что многие страны будут с нами, и не только страны, но и в целом шахматисты. Шахматы — это индивидуальный вид спорта. И очень много будет заинтересованных лиц, которые будут участвовать в наших турнирах, и сильные гроссмейстеры в том числе», — заявил Карякин.

    Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине 21 марта отстранила Карякина от соревнований на полгода. Причиной стало его публичное выражение поддержки российской спецоперации на Украине.