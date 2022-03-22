FIDE призвали пересмотреть решение об отстранении гроссмейстера Карякина

Россия сожалеет о решении Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалифиции гроссмейстера Сергея Карякина и призывает федерацию пересмотреть свое решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написала «Политика сегодня».

Организация решила отстранить россиянина из-за его поддержки спецоперации на Украине сроком на шесть месяцев. Из-за санкций Карякин не сможет принять участие в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Кроме того, было рассмотрено дело в отношении российского гроссмейстера Сергея Шипова. Несмотря на то, что он критиковал организацию за ее политизированность, ему удалось избежать подобных санкций.