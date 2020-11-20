Сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

Анна Бузова перенесла инсульт утром 12 ноября. Сестру певицы срочно отвезли к неврологу в ближайшую клинику.

«Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки», — рассказала девушка.

Из-за инсульта 32-летняя Анна Бузова перестала чувствовать правую руку и ногу. Больше всего ее напугало не асимметричное лицо, а невозможность сказать что-либо своим родным.

«Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь — мычишь и ревешь от безысходности», — поделилась Анна Бузова.

Сейчас она находится на реабилитации и ждет возвращения к привычному образу жизни. Анна Бузова посоветовала поклонникам беречь себя и близких. А еще из этой ситуации она вынесла мораль: не надо скупиться на признаниях в любви. Не известно же, как сложится жизнь.

По словам Ольги Бузовой, ее отношения с младшей сестрой в детстве не складывались, отметило РИА ФАН. Телеведущей не нравилось, что раз она старшая, то в глазах родителей всегда оказывается виноватой.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что на ледовом шоу «Ледниковый период» у нее в первый раз отнялась рука. Из-за этого ей пришлось обратиться к врачу, который «вернул» руку на место.