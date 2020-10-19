Бузова рассказала, что у нее отнялась рука на шоу «Ледниковый период»

Он отметила, что из-за этого ей пришлось обратиться к специалисту, который «вернул» руку на место.

«Мне ее поправили. Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой», — поделилась знаменитость.

При этом девушка заявила, что получает наслаждение от катания и в общем от проекта. Ведущая подчеркнула, что ни боль, ни усталость и ночные тренировки не способны испортить впечатление от участия в шоу.

Ранее СМИ писали, что Бузова собирается сделать хирургическую операцию ради участия в «Ледниковом периоде». По информации журналистов, девушка страдает от деформации стопы из-за того, что часто носит обувь на каблуках.

Постоянная нагрузка на большой палец провоцирует появление нароста с внешней стороны стопы. Его необходимо удалять путем операции. До этого певица уже переносила подобное вмешательство, чтобы не допустить рецидива. Одно время знаменитость практически полностью отказалась от обуви на каблуках.