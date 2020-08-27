Сестра Гудкова: Александр случайно выбрал образ гея

Она рассказала, что в обычной жизни Гудков вовсе не манерный, но на выступлениях это выглядит забавно.

«Не думаю, что образ гея — это прямо его амплуа. Да и все как-то случайно вышло», — пояснила женщина.

Также она добавила, что Александр любит эпатировать: если о нем ходят такие слухи, то почему бы их не подогреть? Именно по этой же причине он уклончиво ответил на вопрос об ориентации в программе Юрия Дудя.

«Не сказал правду, чтобы люди сами додумывали. Такой вот змей-искуситель. А в остальном Саша очень простодушный парень», — поделилась Наталья.

Она добавила, что у Гудкова есть девушка, но подробности их взаимоотношений рассказывать не стала.

Ранее Александр Гудков признался, что совсем скоро станет мужем. Имя своей избранницы он не назвал, но фанаты предположили, что речь идет об Александре Гагаринской. Сделать такой вывод помогли фото в соцсетях. Он добавил, что свадьба должна пройти летом в Латвии.