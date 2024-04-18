Знаменитости 18 апреля 2024, 10:46 Сестра Евгения Кунгурова назвала новую версию смерти певца Ura.ru: сестра певца Кунгурова связала осложнения после COVID-19 с его смертью РИА «Новости»

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В Свердловской области состоялась церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым. На похоронах прозвучала новая версия причины его смерти. Об этом сообщил портал Ura.ru.

Собравшиеся у могилы Кунгурова люди вспоминали его как обладателя неповторимого таланта с великолепным голосом, воспитанного и надежного человека.

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После церемонии, когда большинство присутствующих ушло на поминальный обед, небольшая группа оставшихся возле могилы людей услышала новую информацию о причинах смерти певца. Ее сообщили со ссылкой на слова сестры Кунгурова. Этот человек опроверг прежние домыслы о том, что артист мог страдать от алкоголизма.

«Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида», — сообщил он.

Тело Евгения Кунгурова обнаружили ночью 8 апреля возле его дома в Москве. Перед этим он отправил своей жене сообщение с угрозой самоубийства. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть, признаков насильственного убийства на теле не нашли.