Общество 15 апреля 2024, 13:54 Соседка Кунгурова рассказала, как нашла тело певца Соседка певца Кунгурова сообщила, что нашла тело артиста в глубине двора РИА «Новости»

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Ирина Савеловская, соседка оперного певца Евгения Кунгурова, рассказала, что нашла бездыханное тело артиста возле дома в глубине двора. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Я возвращалась домой около девяти часов вечера, припарковала машину, выгрузила продуктовые сумки и направилась к жилому подъезду. Обратила внимание, что в глубине двора около козырька нежилого подъезда лежит человек», — заявила соседка.

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По ее словам, мужчина лежал на спине прямо на асфальте. На взгляд она не смогла определить, жив ли он. Девушка обратилась к дежурившему в холле охраннику, который вызвал скорую.

Тело Евгения Кунгурова нашли возле жилого дома в центре Москвы в понедельник, 8 апреля. Из-за проблем с психическим здоровьем артист наблюдался у доктора в частной клинике.