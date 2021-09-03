Сериал «Мандалорец» могут переименовать после четвертого сезона

Популярный сериал «Мандалорец» может быть закрыт после четвертого сезона. Однако сюжетные линии многих персонажей шоу не закончатся, они получит новое развитие под новым названием.

Главный редактор Cinelinx Джордан Мэйсон, который пишет для официального сайта «Звездных войн», рассказал, что сериал не закончится на третьем сезоне, его могут продлить до четвертого. Но потом он превратится в новое шоу с новым названием, чтобы отразить его новый масштаб.

«Очевидно, что все может измениться. Возможно, это изменение произойдет раньше, но из всего, что я слышал, третий сезон, являющийся якобы „концом“, звучит не совсем правильно», — написал он.

В июне стало известно, что студия Lucasfilm снова отложила съемки третьего сезона «Мандалорца», который изначально планировалось начать снимать еще в прошлом году. Вместо этого студия начала снимать спин-офф сериала — «Книги Бобы Фетта». Также студия работает над сериалами «Оби-Ван Кеноби» и «Андор». Возобновить съемки «Мандалорца» обещают в конце этого года, однако сначала студия должна закончить работу над уже снимающимися проектами.