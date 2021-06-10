Студия Lucasfilm снова отложила съемки нового сезона «Мандалорца»

Фанаты сериала «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной «Звездных войн», уже давно ждут третьего сезона. Однако пока студия Lucasfilm продолжает предпочитать «Мандалорцу» другие проекты, написало РИА ФАН.

Решив максимально расширить вселенную «Звездных войн», вместо третьего сезона «Мандалорца», который изначально планировалось начать снимать еще в прошлом году, студия приступила к съемкам спин-оффа сериала — «Книги Бобы Фетта», охотника за головами, который изначально был второстепенным персонажам, но так полюбился поклонникам вселенной, что вышел на первый план и получил собственное шоу.

Кроме того, сейчас студия работает над сериалами «Оби-Ван Кеноби» и «Андор». Возобновить съемки «Мандалорца» обещают в конце этого года, однако сначала студия должна закончить работу над уже снимающимися проектами — поэтому, возможно, фанатам Дина Джарина придется еще подождать.