Сергею Жигунову вырвали зуб в самолете

Актер Сергей Жигунов лишился зуба. Его удалили прямо во время полета. Вырвать зуб пришлось из-за приступа острой боли.

От неприятных ощущений артиста избавила стюардесса. Об этом Жигунов рассказал в Instagram, выложив фото в повязке. На снимке он сидит в салоне самолета.

«Стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — пояснил Жигунов.

Артист поблагодарил экипаж и заверил подписчиков, что чувствует себя хорошо.

Недавно поводом для обсуждения стали зубы Аллы Пугачевой. Пользователям не понравилась улыбка артистки. Они назвали ее неестественной, а саму Пугачеву окрестили «бабушкой» и «старой».