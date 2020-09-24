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    24 сентября 2020, 06:59

    Сергею Жигунову вырвали зуб в самолете

    Александра Ломейко

    Актер Сергей Жигунов лишился зуба. Его удалили прямо во время полета. Вырвать зуб пришлось из-за приступа острой боли.

    От неприятных ощущений артиста избавила стюардесса. Об этом Жигунов рассказал в Instagram, выложив фото в повязке. На снимке он сидит в салоне самолета.

    «Стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — пояснил Жигунов.

    Артист поблагодарил экипаж и заверил подписчиков, что чувствует себя хорошо.

    Недавно поводом для обсуждения стали зубы Аллы Пугачевой. Пользователям не понравилась улыбка артистки. Они назвали ее неестественной, а саму Пугачеву окрестили «бабушкой» и «старой».

    Новости SMI.FM