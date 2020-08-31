Зубы Пугачевой раскритиковали в Instagram

На фото Пугачева улыбается, хорошо видны ее зубы. Многие комментаторы заметили, что они выглядят неестественно, и лишь подчеркивают возраст артистки. Кроме того, подписчики назвали Пугачеву «бабушкой» и «старой».

Ранее стало известно, что певец Игорь Наджиев рассказал, как Алла Пугачева повлияла на творчество исполнительницы Валентины Легкоступовой.

Игорь Наджиев рассказал, что Легкоступова пропала после того, как «выстрелила». Он объяснил, почему так произошло. Все дело в Алле Пугачевой, заявил певец. Песни «Двое» и «В белых клавишах берез» были написаны для нее, но так как она долго думала, их отдали Валентине.

«И когда Паулс отдал эти песни Легкоступовой, она не смогла этого пережить и буквально танком проехалась по Вале. Дошло до того, что в конце 80-х на один из ее концертов приехали ребята из ОПГ», — поделился Наджиев.